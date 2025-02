Roma agli ottavi: sarà derby o sfida all'Athletic Bilbao?

La Roma ha ottenuto una vittoria fondamentale nei playoff di Europa League, eliminando il Porto e qualificandosi per gli ottavi di finale. Ora, gli occhi sono puntati sul sorteggio degli ottavi, dove i giallorossi potrebbero trovarsi di fronte due avversari molto differenti, ma entrambi temibili: la Lazio o l’Athletic Bilbao.

Possibile derby in Europa League

Se la Roma dovesse affrontare la Lazio, sarebbe il primo derby capitolino in Europa League, un incontro che susciterebbe enormi aspettative. La storica rivalità tra le due squadre di Roma, che si riflette nelle sfide di Serie A, acquisterebbe una nuova dimensione su palcoscenici europei. I tifosi giallorossi e biancocelesti sono pronti a vivere una sfida elettrica, che potrebbe scrivere una pagina memorabile nella storia della competizione.

Depositphotos

Possibile sfida all'Athletic Bilbao

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao rappresenterebbe una sfida più tradizionale, con una squadra solida e una lunga storia nelle competizioni europee. I baschi sono noti per il loro gioco fisico e la passione che mettono in ogni partita, il che renderebbe il confronto comunque complicato per la Roma.