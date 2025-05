Gualtieri sullo Stadio Flaminio: "Non diremo mai di no a..."

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è tornato a parlare del futuro dello Stadio Flaminio ai microfoni di La7tv, al centro delle attenzioni da parte della Lazio per un possibile progetto di riqualificazione. Un passo avanti per il progetto della Lazio sul Flaminio. Il Campidoglio apre alla possibilità, a patto che vengano rispettati criteri di sostenibilità e tutela del verde pubblico. Di seguito le parole del Sindaco della Capitale:

Le parole di Gualtieri a La7tv

La Lazio ha già avviato l’iter necessario e, se tutto procederà per il meglio, potrebbe nascere anche un secondo stadio. Da parte nostra, non ci opporremo mai a iniziative che portano valore e bellezza al territorio, purché non comportino nuove volumetrie e includano la realizzazione di ampie aree verdi.

Il futuro del Flaminio tra sport e riqualificazione urbana

In merito alla proposta della società biancoceleste, Gualtieri ha confermato l’apertura dell’amministrazione comunale, sottolineando la volontà di sostenere progetti utili per la città, nel rispetto dell’ambiente e senza aumenti di cubature. Una notizia positiva per la Lazio, anche dopo l'ufficialità della bocciatura da parte del Campidoglio del progetto della Roma Nuoto.