FORMELLO | Lazio-Ludogorets: Baroni ne cambia sette

La Lazio si prepara ad affrontare il Ludogorets in Europa League

Archiviata la vittoria in campionato con il Bologna, la Lazio è pronta a tuffarsi in Europa League dove è prima in classifica a punteggio pieno per affrontare il Ludogorets. Dopo le conferenze stampa di Mister Baroni e di Adam Marusic, la squadra è scesa in campo per la rifinitura della vigilia. Assenti Nuno Tavares e Castrovilli, entrambi fuori per infortunio con l'ex Fiorentina comunque indisponibile visto che non è il lista Uefa.

Prove tattiche

Riscaldamento differenziato per Romagnoli, Dele-Bashiru e Zaccagni. Il difensore si è aggregato ai compagni mentre il centrocampista nigeriano e il capitano biancoceleste hanno proseguito con un lavoro personalizzato. Il tecnico toscano cambierà sette elementi rispetto alla vittoria di domenica scorsa. Fra i pali torna Christos Mandas, davanti l'estremo difensore greco rientra Marusic sulla corsia di destra con la conferma di Pellegrini sulla fascia mancina mentre al centro prima volta insieme dal primo minuto per Patric e Gigot. In mediana straordinari per Guendouzi e Vecino con Rovella in panchina a dare il cambio nella ripresa. Sulla trequarti opportunità per Tchaouna con Pedro che si sposta a sinistra, al centro di muoverà Dia con Noslin terminale offensivo. Regolarmente in campo anche Akpa Akpro, Basic, Hysaj e Diego Gonzalez; dalla Primavera invece, sono stati aggregati Di Tommaso e Milani.

Probabile formazione

Lazio 4-2-3-1: Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gila, Romagnoli, Milani, Rovella, Di Tommaso, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos.

Diffidati: Zaccagni

Indisponibili: Nuno Tavares, Castrovilli