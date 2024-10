Lazio-Porto, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

Con il turno infrasettimanale di Serie A, l’Europa League tornerà settimana prossima; per la Lazio in programma c’è una sfida di alto livello, farà visita allo Stadio Olimpico il Porto. In questi minuti, tramite un comunicato ufficiale, la società ha dato tutte le informazioni necessarie sulla vendita dei biglietti. Questa la nota del club

Il comunicato della società sulla vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Europa League Lazio-Porto, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21:00. Come da provvedimento Uefa, i seguenti settori della Curva Nord rimarranno chiusi, per cui gli abbonati non potranno accedere a questa gara: 48AD – 48AS – 49AD - 48B – 49AS – 49B. Gli stessi settori sopra indicati, non saranno aperti alle vendite dei biglietti. Si ricorda inoltre che, tutti i possessori degli Abbonamenti Classic a 20 gare di Campionato non hanno diritto ad assistere a questa gara della Uefa Europa League.

Il prezzo dei biglietti