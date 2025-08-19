La media punti ad agosto degli allenatori di Serie A: la posizione di Sarri

Si scaldano i motori della Serie A con il primo fischio d'inizio fissato per sabato 23 agosto dove apriranno il campionato Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Tra pochi giorni il calciomercato non sarà più il protagonista indiscusso dell'estate con il calcio giocato che tornerà a farla da padrone seppur ci sarà tempo fino al 31 agosto per intavolare e chiudere trattative per i club di Serie A. Le squadre stanno ultimando la propria preparazione e sono tanti le società che hanno deciso di optare per un cambio in panchina rendendo ancora più indecifrabile una possibile griglia di partenza.

La media punti degli allenatori di Serie A nel mese di agosto

Depositphotos

Il portale Transfermarkt ha condiviso sul proprio profilo Instagram una curiosa statistica prendendo in esame le medie punti degli allenatori di Serie A nel mese di agosto. Il primo posto è occupato da Igor Tudor a punteggio pieno a fronte però di una sola partita disputata. Al secondo posto si attesta Antonio Conte, il quale su cinque gare ha ottenuto una media punti di 2,40; chiude il podio Massimiliano Allegri con 2,00 punti a partita di media su 17 gare. Fuori dal podio al quarto posto c'è Stefano Pioli, tornato a Firenze, con 1.93 punti a partita a fronte di 15 gare. Al quinto posto troviamo Maurizio Sarri (1.72 su 18 partite) che precede il romanista Gasperini con 1.45 su 20 gare.

Il post su Instagram

Questa la classifica completa pubblicata dal portale Transfermarkt: