Il battesimo di Thiago e Dea Zaccagni: il post di Chiara Nasti

Una manciata di giorni separano ormai l'esordio ufficiale della Lazio con il fischio d'inizio fissato a domenica 24 alle ore 18:30. Sarri e la squadra stanno ultimando gli ultimi dettagli prima di fare sul serio con la ripresa del campionato. Fra concentrazione e focus sulla nuova stagione, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, può celebrare un'importante tappa per i suoi figli e la sua famiglia.

Battesimo per Thiago e Dea Zaccagni

Come condiviso da Chiara Nasti, moglie di Capitan Zaccagni, sui propri profili social, il 17 agosto Thiago e Dea, i loro due figli, sono stati battezzati. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Chiara Nasti ha voluto condividere la propria gioia ed emozione vissuta in un giorno così speciale per la sua famiglia e per i suoi figli.

17 Agosto abbiamo battezzato Thiago e Dea

Tanti auguri amori nostri, siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre!

Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presenti per noi!

Grazie Don Antonio. Grazie Dio

Il post su Instagram