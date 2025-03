Vecino a Sky: "Non ci sono sfide semplici, domani la gara va vinta a tutti i costi"

In vista della sfida di ritorno per gli ottavi di finale di Europa League, dopo la conferenza stampa di presentazione il centrocampista biancoceleste, Matias Vecino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Non credo, ormai a questo livello non ci sono partite semplici, sappiamo di aver ottenuto un risultato positivo, ma la partita domani va vinta a tutti i costi.

Partita di attenzione, loro sono bravi nei palloni lunghi e ne mettono molti in area e dobbiamo essere bravi a scendere come squadra e salire veloce, e non permettere queste rimesse lunghe e falli vicino all'area.

Le vittorie ti aiutano con l'autostima e con la fiducia, ma adesso arriva il più bello e il più difficile e dobbiamo confermarci.