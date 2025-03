Baroni a Sky: "Non faremo calcoli contro il Plzen. Stanchezza? Vi dico che..."

Di seguito l'intervento di Marco Baroni, tecnico biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Dobbiamo domani fare una partita per vincere, non si possono fare calcoli e non li dobbiamo fare. Entreremo in campo con questa voglia e mentalità. Quando ci sono questo tipo di partite bisogna giocarle come se fosse l’ultima. I calcoli li puoi fare negli ultimi 5/10 minuti, dovremo entrare con tutta la voglia e desiderio di andare avanti.