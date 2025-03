Lazio-Viktoria Plzen, Koubek: "Non temiamo nessuno. Sul goal di Isaksen..."

Ad una settimana dalla vittoria al Doosan Arena, Lazio e Viktoria Plzen si incontrano nuovamente per la gara il ritorno, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Una sfida da non sbagliare per la squadra di Baroni che dovrà sfruttare il vantaggio conquistato nel match d'andata e terminato 2-1 per i biancocelesti grazie alla preziosa rete di Gustav Isaksen arrivata al 98esimo minuto di gioco in doppia inferiorità numerica.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Miroslav Koubek alla viglia di Lazio-Viktoria Plzen.

Miroslav Koubek in conferenza stampa

Quale sarà la ricetta contro la Lazio? Come giocherete?

Dovremo essere attivi, manchiamo di un goal, non dobbiamo essere passivi, dobbiamo avere un gioco molto attivo. L'unica ricetta valida è questa per cambiare la situazione.

Le ultime due partite contro Pardubice e Lazio non sono andate come volevate

Non credo che possiamo paragonare le ultime due gare giocate, un conto sono quelle del campionato, un altro è l'Europa League. È molto diverso. Non si possono paragonare, in entrambe siamo stati meno produttivi e abbiamo segnato di meno, siamo stati anche sfortunati nelle occasioni da goal. Non credo si possano paragonare.

Come pensa giocherà in casa la Lazio?

Credo che la Lazio vorrà segnare da subito, possiamo aspettarci un inizio pesante. Credo che metteranno tanta energia già dall'inizio della partita. Hanno un loro stile, giocano sempre uguale, lo conosciamo, giocheranno con la stessa identità anche domani, ma sarà un inizio molto attivo.

Abbiamo fatto una buona partita, forse inaspettata per la Lazio, anche da punto di vista strategico questo ha cambiato le prognosi che ci siamo fatti, siamo in svantaggio, loro avranno i tifosi da parte loro. Il goal di Isaksen ci ha creato un grande problema quindi dipende solo da noi. Il 2-1 della Lazio non è il risultato finale.

Pedro fa la differenza sul campo

Sicuramente, è un ottimo giocatore. Molto pericoloso, contro l'Udinese ha giocato nel secondo tempo, quindi vedremo quando entrerà domani, ma speriamo che non sarà un giocatore che farà la differenza. Abbiamo tanta energia per domani, la sento. Credo per noi giocare i quarti di finale è una grande possibilità, vedremo cosa succederà, ma dobbiamo mantenere le istruzioni che abbiamo dall'inizio. Dobbiamo vedere la partita di domani, come anche quella del prossimo fine settimana, ci sono alcuni giocatori influenzati. Dovremo mettere i giocatori con più esperienza, non abbiamo una rosa così grande, credo che in Europa League la formazione è chiara.

Che colpo è stato il goal alla fine di Isaksen

Non temo per il ritorno del Taty, non bisogna avere paura nello sport. Sappiamo che Castellanos è il miglior attaccante della Lazio, ma non temiamo nulla. Il goal di Isaksen è stato un colpo, è stata una sensazione terribile.