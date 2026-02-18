Basic punta il Cagliari. Stop forzato per Mario Gila

Come riportato da Il Messaggero, un solo obiettivo in testa: l’Atalanta mercoledì 4 marzo. Nessuno tra Cagliari e Torino verrà rischiato in casa Lazio. E ci pare possa essere giusta come soluzione, visto che la competizione che permette di cucire la coccarda sul petto è l’unica via per guadagnarsi un posto nelle prossime coppe europee. Tramite il campionato dire che è complicato è troppo poco.

Le ultime da Formello

Insomma, ieri la squadra di Sarri ha ripreso ad allenarsi a Formello e Basic ha rinviato a oggi (prevista una doppia seduta) il rientro con il resto dei compagni. Sarà Toma il titolare in Sardegna, non solo per spolverare un po’ di ruggine dovuta al doppio turno di “riposo” per infortunio, ma anche perché Dele-Bashiru, da qui alla fine dell’anno, il campo lo potrebbe vedere meno. Bocciato dal Comandante al quale non è andata giù la prestazione di sabato scorso.

Il punto infortunati

Basic - Fraioli

Sempre come riporta Il Messaggero, non ci sarà Gila, sicuramente: il difensore spagnolo ieri sera ha fatto i controlli di rito. Confermata la forte infiammazione al tendine rotuleo, gli è stato consigliato di fermarsi almeno per un turno per tornare al top. Si profila Romagnoli-Provstagaard, con Patric pronto in corso d’opera. Tra oggi e domani nuovi test per Zaccagni e Lazzari: ma per il discorso fatto prima è assai più probabile possano tornare in campo in Piemonte per mettere minuti in vista della semifinale contro la Dea. Soprattutto il capitano, che abbiamo capito come sia indispensabile vista la penuria di sostituti validi. Reinserito nella lista per il campionato, Gigot ha ancora male alla caviglia operata. Il suo rientro slitta e potrebbe anche aver chiuso in anticipo la stagione. Di certo il recupero è molto più complicato del previsto.