Un ex Lazio è il giocatore sinora più veloce in Serie A

In un calcio che sta diventando sempre più fisico e mirato a duelli individuali, le statistiche fisiche diventano sempre più centrali nella valutazione di un calciatore. La velocità raggiunta da un calciatore all'interno del rettangolo di gioco rappresenta sempre una nota degna di attenzione.

Floriani Mussolini il più veloce in Serie A

Floriani Mussolini - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

In una classifica stilata dalla pagina social Fantacalcio.it, emerge come il picco di velocità maggiore toccato in questa stagione, fino a questo momento, sia di Floriani Mussolini, attualmente alla Cremonese girato in prestito dalla Lazio. Curiosa anche la presenza in questa classifica di un portiere: si tratta di Svilar, che stando ai dati riportati da Sky Sport in un'uscita bassa contro l'Udinese ha raggiunto i 30,496 km/h.

