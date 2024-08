Calciomercato, Fabrizio Romano svela: “La Lazio ha chiesto il prestito per…”

La Lazio vuole chiudere questo calciomercato con un altro colpo a centrocampo e i nomi sulla lista sono due: Folorunsho e Alcaraz. Il primo sembra essere la priorità per i biancocelesti, ma l’argentino resta una pista da seguire in caso tramontasse definitivamente la trattativa per riportare Folorunsho a Roma. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento su Alcaraz, questa la situazione completa.

Depositphotos

Il punto di Fabrizio Romano su Alcaraz

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Charly Alcaraz ha concrete possibilità di lasciare il Southampton dopo il ritorno dal prestito alla Juventus. Sembra che la Lazio abbia chiesto Charly in prestito, mentre il Flamengo ha inviato un'offerta per ingaggiarlo a titolo definitivo. La decisione finale sarà presa la prossima settimana.

Il tweet di Romano