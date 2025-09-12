Lazio, fiducia al tridente: Sarri punta il Sassuolo

Modulo confermato

La Lazio non cambia: a Reggio Emilia Sarri proseguirà con il 4-3-3. Dopo i dubbi nati con la sconfitta di Como, la netta vittoria sul Verona ha restituito certezze al tecnico, convinto della bontà del tridente offensivo. Il ritorno al gol di Castellanos, Zaccagni e Dia ha confermato l’efficacia della formula, che ora dovrà crescere in automatismi e qualità di gioco per aumentare la produzione offensiva.

I protagonisti in attacco

Al centro dell’attacco ci sarà ancora Castellanos, protagonista di una prestazione convincente contro gli scaligeri. Al suo fianco Zaccagni, tornato al gol in casa dopo nove mesi e pronto a confermarsi contro una delle sue vittime preferite: il Sassuolo, la squadra a cui ha segnato di più in carriera. A completare il tridente ci sarà Cancellieri, in attesa del pieno recupero di Isaksen, con la missione di dare continuità al buon momento biancoceleste.

La Gazzetta dello Sport