Rissa in amichevole Betis Siviglia-Como: pugni, espulsioni e vittoria 3-2 per Fabregas

Nella giornata di ieri si è svolto l’amichevole fra Como e Betis Siviglia che ha visto la squadra italiana trionfare con il risultato di 3-2 sugli spagnoli in una partita andata in scena nella città di Cadice: ecco cosa è successo.

Amichevole Como-Betis: la ricostruzione della vicenda

Inizialmente, passato in vantaggio con i goal di Diao e Da Cunha, il Como di Fabregas si è fatto riprendere dal rigore di Isco e dal goal di Firpo, riuscendo poi a riportare il vantaggio grazie al goal di Azon in pieno recupero. Nel corso della partita, la situazione ha assunto un tono tutt’altro che amichevole, poco prima della fine del primo tempo dell’ennesimo test europeo che vede coinvolta la formazione lombarda, è scoppiata una violenta rissa in campo: tutto sarebbe partito da uno schiaffo dato da Fornals a Perrone, il quale, profondamente offeso, avrebbe ricambiato il gesto con un pugno. Da lì in poi la tensione è salita sempre di più, con il direttore di gioco costretto a espellere Perrone e Bellerin tra le fila degli andalusi. Ci sono stati contrasti duri scatenati dai calciatori del Como, con Pellegrini, allenatore del biancoverdi, che si è avvicinato a Fabregas proprio per rimprovera l’eccessiva fuga di Cutrone e compagni. Alla fine l’amichevole è stata vinta dal Como, ma le scene mostrate ai presenti e ai tifosi non sono state di certo piacevoli, tant’è che tu ti faccia tre sono stati mandati negli spogliatoi per dirimere le tensioni.

Le scene visibili su X