Il Messaggero | Secco no al Manchester City da parte di Lotito

Rischia di crearsi un ingorgo in attacco, ma anche fra i pali in questo stato. «La prossima stagione ci servono due portieri di livello», aveva assicurato Fabiani a maggio.

Per Provedel non sono arrivate offerte, la Lazio ha respinto invece quella da 12 milioni (2 per il prestito oneroso e 10 per l'obbligo di riscatto) dal City per Mandas, perché lo valuta almeno 18.

Mandas blindato fino al 2029

Di certo però la sua crescita, a 22 anni, non può essere fermata e imprigionata nel ruolo di secondo. Il ds ha incontrato il suo agente Taano, intanto per blindare il portierino greco con il rinnovo (fino al 2029) a 800mila euro. Più avanti si prenderà la decisione migliore per il futuro. Ci sono tante medio-piccole (il Monza e lo stesso Verona), che lo abbraccerebbero a titolo temporaneo per rispedirlo poi ancora più forte a Formello.

La Lazio cerca un sostituto di Sepe

Certo, poi bisognerebbe trovare anche un sostituto (era stato solo sondato Brenno del Bari) perché Sepe non tornerà senz'altro indietro, nemmeno da svincolato. A proposito, occhio ad Obrador per il ruolo di terzino sinistro. Solo l'uscita di uno fra Hysaj e Pellegrini può far spazio a Cabal e Doig, i preferiti di Baroni, figuriamoci al piu costoso Brown.

