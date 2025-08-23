Colpaccio Cremonese col Milan, vince la Roma col Bologna

Milan-Cremonese e Roma-Bologna gli anticipi del sabato sera di questa prima giornata di campionato. Debutto per due allenatori importanti di questa serie A. Max Allegri con i rossoneri e Gianpiero Gasperini sulla panchina giallorossa. Il primo incassa una inaspettata sconfitta nella cornice di San Siro contro la neopromossa Cremonese, un 1-2 e un Milan dalla prestazione negativa. Allo stadio Olimpico di Roma invece i giallorossi sfidano il Bologna di Vincenzo Italiano e riescono con un gol rocambolesco di Wesley a portare a casa i primi tre punti della stagione.

Milan-Cremonese 1-2

Rossoneri sorpresi da una Cremonese corsara. Gli ospiti giocano chiudendosi ma ripartendo in velocità appena recuperano palla. Il Milan dalla sua non riesce ad esprimere un buon calcio, sopratutto in termini di organizzazione tattica: manovre confuse e meccanismi ancora lenti e prevedibili. Gli episodi poi ci hanno messo lo zampino, come il gol casuale di Baschirotto che ha messo la partita sui binari giusti per la Cremonese. Poi il pareggio del Milan, altro difensore a segnare, Pavlovic. Il Milan ci prova ma i grigiorossi neutralizzano ogni iniziativa, arriva al 61simo il gol vittoria di Bonazzoli che regala un'autentica impresa alla squadra allenata da Davide Nicola.

Roma-Bologna 1-0

Allo stadio Olimpico arriva il Bologna di Vincenzo Italiano a sfidare la nuova Roma di Gianpiero Gasperini. Partita molto equilibrata con i giallorossi impegnati a tenere il pallino del gioco e gli ospiti pronti a ripartire con un veloce gioco sulle fasce. Un legno per parte nei 90 minuti, Cristante per i giallorossi e Castro per i rossoblu. Il gol decisivo arriva da un neo acquisto, Wesley, che colpisce male la palla che però rotola in rete dopo un errore grossolano di Lucumì.