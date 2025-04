Genoa-Lazio, Zaccagni sui social lancia un messaggio: “Il modo migliore per ripartire…”

Ieri la Lazio ha vinto a Genova una partita importantissima, soprattutto dopo la delusione della settimana scorsa in Europa. Non era facile battere i rossoblù in casa, davanti ai propri tifosi, vogliosi di festeggiare la salvezza matematica che sarebbe arrivata con almeno un punto. Invece, la squadra di Baroni si è imposta a determinazione e ha dimostrato di essere ancora in corsa per grandi obiettivi quest’anno, nelle ultime cinque partite che sono rimaste.

La partita di Zaccagni

Ieri è rimasto a secco di goal, ma nonostante questo, Zaccagni è sempre importante per la squadra. Il capitano è partito titolare e ha disputato un’importante prestazione contro il Genoa, in particolare nell’azione che ha portato al rosso di Otoa. Proprio lui, la settimana scorsa, era stato uno dei primi a parlare dopo la cocente delusione europea, sia nell’intervista post partita che sui social, invitando i tifosi e i compagni a rialzarsi, guardando al futuro e agli obiettivi in campionato. Zaccagni è stato di parola, insieme a Baroni, ha aiutato la squadra a superare il dispiacere europeo, compattandosi e concentrandosi sulle prossime cinque partite. Anche stamattina è arrivato un messaggio di incoraggiamento da parte del capitano sui propri social che riporta il seguente messaggio: “Il modo migliore per ripartire dopo una delusione? Questo”.

Il post di Zaccagni