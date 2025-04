Pinzani: "Riconferme per Simonetti, Connolly e Zanoli: ecco tutti i rinnovi della Lazio Women"

Una stagione in costante crescita quella realizzata dalla Lazio Women di Grassadonia: nella massima serie da neopromossa, la Lazio ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per meritare la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. La compattezza del gruppo e la determinazione sono stati dei punti chiave per il percorso di maturazione sia collettivo che individuale, quest'ultima testimoniata dalle numerose convocazioni nelle rispettive Nazionali.

Il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, è intervento ai microfoni ufficiali della società per ufficializzare i rinnovi siglati dalla società biancoceleste in vista della prossima stagione.

Flaminia Simonetti

Flaminia Simonetti ha fatto una grande stagione, grazie a lei e ad un gruppo che le ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti. È una ragazza che ha contribuito al buon andamento di questa stagione, la volontà di tutte e due le parti è quella di proseguire insieme anche nel prossimo anno, inserendo un'opzione anche per l'anno successivo. Flaminia ha la duttilità, è una delle sue caratteristiche migliori, la versatilità le permette di essere una calciatrice completa. L'ho vista volenterosa di rimanere qui. È proprio una tuttocampista, riesce a fare tutti i ruoli e mette a disposizione le proprie doti tecniche, sopperendo invece ad una carenza fisica, essendo piccolina.

Megan Connolly

Connolly vestirà ancora la maglia biancoceleste, non è stato semplice portarla e rinnovare. È stata una trattativa fastidiosa, dato che si sono inserite altre società importanti. La Lazio è un punto di arrivo per molte. Connolly è una ragazza eccezionale sotto tanti punti di vista, un top sotto tutti i punti di vista, quando individuammo questa ragazza rientrava nelle richieste del mister, che voleva un difensore con i piedi di un centrocampista.

Tutti i rinnovi li abbiamo fatti quando avevamo la sicurezza che l'anno prossimo saremmo tornati in Serie A. Abbiamo dimostrato professionalità, determinazione, voglia di arrivare all'obiettivo e serietà. In fondo ci sono due squadre (Napoli e Sampdoria, ndr) che si giocano la permanenza, la serietà dimostra il fatto che le ragazze hanno addosso una professionalità importante, elemento che torna nella valutazione di un direttore sportivo.

Martina Zanoli

Zanoli ha avuto un brutto infortunio al ginocchio che la terrà ai box per qualche mese. È successo nel corso di una seduta in Nazionale. Avevamo già in programma di rinnovare, è uno dei migliori esterni mancini che abbiamo. Quando c'è stato l'infortunio la società non ha esitato un momento per rinnovare il contratto. Quando c'è un problema i calci nel sedere non li diamo, lunedì farà l'intervento poi tornerà a Formello per recuperare, sperando che possa tornare il prima possibile. Sono molto orgoglioso del semaforo verde che la società mi ha dato nonostante l'infortunio.

Sul lavoro di Grassadonia

Non ho mai mancato di sottolineare la bravura di Gianluca (Grassadonia, ndr). Sono rimasto piacevolmente impressionato. Il tecnico vive la Lazio, il calcio, l'allenamento h24. Si parla di un allenatore con standard altissimi, è un uomo completo, serio che vuole bene alla Lazio ed è un punto fermo di riferimento della Women. Non dobbiamo dimenticare l'importanza dello staff tecnico. La Lazio avrà un futuro armonico davanti.

La conquista o riconquista della Nazionale da parte delle calciatrici biancocelesti

Queste ragazze sono sulla bocca di tutti più forse della Juventus. La Lazio ha fatto un campionato che se riuscivamo a limare qualche errore arrivavamo terzi. Campionato eccellente che ti porta visibilità e ti porta a giocare in Nazionale. Frutto del percorso fatto quest'anno.

Anno zero come per la prima squadra maschile. Gli obiettivi del prossimo anno