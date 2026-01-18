Scontri tra tifosi in autostrada

Gli incidenti vicino a Bologna

Momenti di forte tensione si sono verificati sull’autostrada A1, nei pressi di Bologna, dove gruppi di ultras della Fiorentina e della Roma si sono affrontati intorno all’ora di pranzo. Gli scontri sono avvenuti sulla corsia di emergenza e hanno coinvolto circa 200 persone, molte delle quali con il volto coperto. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 12:30 i tifosi sono scesi dalle auto dando vita a violenti confronti.

La dinamica e le indagini

Dalle immagini circolate sui social, riprese da automobilisti in transito, si vedono i gruppi affrontarsi con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna per la partita del pomeriggio, mentre quelli della Roma viaggiavano verso Torino per la sfida contro i granata. Le forze dell’ordine di Bologna sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire nel dettaglio quanto accaduto.

Sky Sport 24