Russo (DAZN): "Fabregas fulcro e Nico Paz alieno. Il mercato della Lazio mi incuriosisce…"

Da un lato una squadra con un progetto solido, coadiuvato da risorse importanti, che sta spalancando ora le ali affacciandosi alle big della Serie A, dall'altro c’é la Lazio aggrappata al sui comandante Maurizio Sarri in un periodo di confusione e rifondazione. Lazio e Como si sfideranno questa sera sul prato dell'Olimpico: i lariani per continuare a macinare certezze, i biancocelesti forse all'ultimo treno per sperare in una rincorsa europea. Lazio-Como è anche Sarri contro Fabregas, due allenatori che si stimano e che praticano un calcio chiaro, per certi versi simile, ma soprattutto con una fortissima identità riconoscibile a kilometri.

Per analizzare Lazio-Como, i suoi risvolti ed il momento delle due squadre abbiamo intervistato in esclusiva Marco Russo, giornalista, bordocampista e conduttore per DAZN.

Marco Russo - riutilizzabile

Sì é discusso tanto di Como-Milan per l’andamento della gara e anche delle parole di Fabregas. Il Como come esce da questa partita?

Il Como esce comunque solido, non esce ridimensionato anzi con le proprie qualità, con la convinzione ancora più forte di Fabregas, del proprio percorso, delle proprie idee e di tutto quello che si è detto in questi giorni nel dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”. Il Como sta bene è una squadra solida: è una linea retta, non fluttua, non cambia, quindi esce solido e con prospettive di classifica incoraggianti se consideriamo la sconfitta della Juventus, per loro può essere un'occasione.

Noti un’evoluzione in Fabregas? E qual è la chiave del progetto Como?

Noto in Fabregas non un'evoluzione, ma una coerenza, è il suo marchio di fabbrica. Lui è coerente e fedele a sé stesso, è una linea retta come dicevo, ha tracciato una strada e va dritto per quella. Di Fabregas, ma in generale del Como, ed è quello che più mi piace, è che quello che vediamo in campo è solamente la superficie, l'effetto finale, di un lavoro molto più ampio, di una creazione di una cultura, di un metodo a 360° che riguarda tutto il club. Riguarda la contaminazione totale di un'idea, sono certo che il Como farà grandi cose ed è dentro un percorso virtuoso, dentro questo metodo in cui Fabregas è il fulcro, lui non è solo l'allenatore di questa squadra, ma è il cuore del progetto.

Passando alla Lazio, le mosse di calciomercato fatte finora ti convincono?

Io sono convinto che siano state due cessioni dolorose quelle di Castellanos e Guendouzi, forse di più quella di Guendouzi, però dentro a questo mercato e in questa fase sono due operazioni che mi convincono. In questo momento è dura da ammettere, ma non ci sono molte squadre nel campionato di Serie A che possono permettersi di dire no di fronte ad un'offerta concreta e importante, di un qualsiasi club per un proprio giocatore. Se poi questi giocatori, come ci hanno raccontato, avevano accettato di fare una nuova esperienza credo che sia un discorso che va oltre la Lazio per le condizioni in cui è oggi il calcio italiano non credo ci siano club di opporsi di fronte ad un'offerta importante. Per quel che riguarda le mosse in entrata mi convince molto Taylor, è un giocatore molto interessante che avrà dei numeri interessanti; su Ratkov credo che gli vada dato del tempo, il punto è che arriva non dico per essere il centravanti titolare, ma un attaccante su cui la Lazio punta. In generale sono ragionamenti di mercato che magari al tifoso possono non piacere perché arrivano giovani da sviluppare e che magari non ti daranno nell'immediato un risultato, però sono mosse che a me quantomeno incuriosiscono. La Lazio sta avviando un ciclo di rinnovamento dentro una stagione in cui forse è più difficile degli altri anni arrivare a una qualificazione europea, è possibile e nulla è precluso, anzi secondo me la Lazio lotterà fino alla fine, ma vedo squadre leggermente avanti e allora per me ci può stare prendere questo semestre per l'inserimento di nuovi giocatori e gettare le basi per l'inizio di un nuovo ciclo magari dalla prossima estate. Quindi la trovo una mossa coraggiosa, perchè a gennaio non succede quasi mai, però che mi incuriosisce tanto.

