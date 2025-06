Il Portogallo vince ai rigori contro la Spagna e conquista la Nations League

Da pochi minuti si è conclusa la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna. Non sono bastati 90 minuti e tanto spettacolo condito da occasioni. I tempi regolamentari sono terminati 2-2 con le due squadre che non si sono risparmiate nei supplementari, poi i rigori a decretare felici e tristi. Il Portogallo esce tra le lacrime di gioie e tra poco alzerà la coppa al cielo.

Il match

Puro spettacolo sul rettangolo verde tra Portogallo e Spagna. Due squadre quotate al gioco offensivo con un giro palla veloce e concreto. Il vantaggio è arrivato dalla Spagna con la rete di Zubimendi al minuto 21. Il Portogallo ha reagito immediatamente alzando spinta e pressing: al 26simo arriva subito il pareggio di Nuno Mendes. Partita che sembrava destinarsi chiudersi in parità nel primo tempo ma Pedri inventa l'assist per Oyarzabal che sigla il vantaggio spagnolo.

Il secondo tempo continua sugli stessi binari. Squadre aggressive che divertono e creano tanto. Al minuto 61 ci pensa Cristiano Ronaldo a pareggiare con un gol di opportunismo a due passi dalla porta. I 90 minuto dicono pareggio assoluto e obiettivamente giusto. I tempi supplementari mostrano due squadre stanche ma non rinunciatarie. Un'altra mezz'ora che esprime il massimo equilibrio possibile. Necessaria la lotteria dei calci di rigore.

I rigori

I tiri dagli undici metri conservano lo spettacolo visto nei 120 minuti di partita. Penalty tirati perfettamente a parte quello che ha spostato l'ago della bilancia a favore del Portogallo, ovvero il rigore sbagliato da Alvaro Morata per la Spagna. La sua conclusione verso la porta è stata debole e quasi centrale, per Diogo Costa un gioco da ragazzi parare il tiro. Per il Portogallo segna: Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Neves. Per la Spagna invece l'errore di Morata ed i tre rigori segnati da parte di Merlino, Baena, Isco.