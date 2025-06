Baroni vuole un attaccante della Lazio nel suo Torino

Notizia di calciomercato non da poco, quella che riguarda la Lazio per un'uscita ed il Torino per un ipotetico acquisto. A riportare la notizia è Tuttosport che parla dell'interesse per l'attaccante Tijjani Noslin da parte dei granata, una richiesta che è partita dal neo allenatore Marco Baroni, che lo ha allenato sia ai tempi dell'Hellas Verona che nell'annata appena conclusa con i biancocelesti.

I numeri di Noslin quest'anno

Non può certo definirsi una stagione dal rendimento positivo quella di Tijjani Noslin. L'olandese infatti ha inciso molto poco e non ha convinto nel suo primo anno con l'aquila sul petto. Qualche lampo l'attaccante lo ha fatto vedere ma non abbastanza, le aspettative erano altro visto che i biancocelesti hanno investito circa 15 milioni per portarlo nella capitale. La stagione si è conclusa con 39 presenze totali ( tra campionato, coppa Italia ed Europa League ) e 6 gol realizzati.

La possibile trattativa

Per ora non si può parlare di una trattativa concreta tra Torino e Lazio. Quello che è emerso è che Marco Baroni vorrebbe portare il suo pupillo nella sua nuova squadra. Da una parte la Lazio che non vuole assolutamente fare una minusvalenza su un giocatore giovane che può ancora dare tanto, dall'altra i granata che vista l'ultima stagione di Noslin non voglio azzardare nell'investimento economico. Da quello che trapela, i sondaggi da Torino sono propensi ad un prestito con diritto di riscatto. Da vedere come evolverà la situazione.