Juventus, occhio ai diffidati con il Bologna: chi rischia di saltare la Lazio

Infortuni e scelte forzate: la sfida del Dall’Ara si complica

La Juventus si prepara a una trasferta particolarmente delicata allo stadio Dall’Ara, dove affronterà un Bologna in grande forma. Igor Tudor dovrà fare i conti con un'emergenza infortuni che lo costringerà a rivedere l’assetto della formazione titolare. Le assenze pesanti non lasciano molto margine di scelta all’allenatore croato, che si troverà a dover gestire con attenzione un gruppo già ridotto all’osso.

L’incubo delle diffide in vista della Lazio

A complicare ulteriormente i piani bianconeri c’è il rischio concreto di perdere pedine importanti per lo scontro diretto con la Lazio, decisivo per la corsa Champions. Sono ben quattro i giocatori diffidati: Cambiaso, Thuram, Weah e Savona. Basta un cartellino giallo per costringerli a saltare la gara dell’Olimpico. Tuttavia, con la rosa limitata, almeno tre di loro dovranno scendere in campo dal primo minuto contro il Bologna, rendendo la gestione delle ammonizioni un gioco ad alto rischio.