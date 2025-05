Cataldi si infortuna contro il Betis:ansia per la Fiorentina

La Fiorentina deve fare i conti con un problema inatteso emerso durante l’amichevole contro il Betis. A complicare i piani di Raffaele Palladino è l’infortunio occorso a Danilo Cataldi, costretto ad abbandonare il campo dopo appena mezz’ora di gioco.

IPA

La dinamica dell’infortunio

Il centrocampista ha accusato un problema muscolare subito dopo una conclusione dal limite dell’area. Resosi conto dell’impossibilità di proseguire, ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è subentrato Adli.

Attesa per gli esami

Cataldi verrà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore per stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. Lo staff medico e lo stesso giocatore sperano che non si tratti di un problema grave, in modo da non compromettere il finale di stagione.