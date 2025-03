Le ultime da Formello | Baroni gestisce le forze: le condizioni del gruppo

Non c'è un attimo di sosta in questa fase del campionato con la Lazio chiamata ai tre impegni settimanali tra Europa League e Serie A. Questa settimana di gara apertasi con la vittoria a San Siro contro il Milan e continuata con la vittoria nell'andata degli ottavi di Uefa Europa League contro il Viktoria Plzen si concluderà lunedì sera nel posticipo di Serie A dove la squadra di Baroni ospiterà allo Stadio Olimpico la rivelazione di questo campionato: l'Udinese di Kosta Runjaic.

Gli impegni sono tanti e gli allenamenti pochi, questa mattina i calciatori biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per preparare la gara contro i bianconeri.

L'allenamento

Questa mattina sono stati “convocati” sul campo d'allenamento solo coloro che non hanno giocato o sono entrati per un piccolo spezzono contro il Viktoria Plzen, per gli altri riposo. Baroni deve gestire le energie e le forze, ulteriori infortuni in questa parte conclusiva di stagione non può permetterseli e ritroverà solo nella rifinitura di domani pomeriggio il gruppo squadra al completo.

Le condizioni del gruppo

Baroni contro il Plzen ha dovuto rinunciare al suo capitano, Mattia Zaccagni, oltre ai lungodegenti Dele-Bashiru, Castellanos e Hysaj. Il numero 10 biancoceleste, fermato per un indurimento al polpaccio destro, questa mattina ha svolto un allenamento differenziato prima di essere provato anche in partitella per uno spezzone prima di aver avuto a inizio sessione un colloquio con mister Baroni. Stesso vale per Dele-Bashiru, che si spera di portarlo in panchina già lunedì. Si è rivisto anche il Taty Castellanos per un allenamento a parte anche con l'uso del pallone. È poi stato gestito anche Noslin che ha svolto un allenamento differenziato per poi rientrare prima negli spogliatoi insieme a Vecino.