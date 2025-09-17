Insigne-Lazio, parla l'agente svelando intenzioni e dettagli

Tiene ancora banco la tratta Insigne-Lazio. A piccoli passi ma qualcosa si sta muovendo nella direzione tanto desiderata dal tecnico Sarri, che spera tanto nell'esterno napoletano per alzare la qualità.

Le parole del suo entourage

Ragazzi, capisco tutto, ma se dipendesse da noi saremmo già a Formello, ma bisogna aspettare, non per molto ma dipende dai risultati che riesce ad ottenere la Lazio in materia di conti.

Le parole del suo entourage fanno capire ampiamente che la querelle legata all’eventuale ingaggio di Lorenzo Insigne è tutt’altro che tramontata e anche se Maurizio Sarri sta cercando di pensare al derby, allo stesso tempo sente il ragazzo e sprona la società a fare qualcosa prima di gennaio. Per l’allenatore è una richiesta importante, poi ci penserà lui a fa quadrare le cose.

La situazione generale

Se l’avesse avuto in queste prime tre partite, in qualche modo l’avrebbe impiegato. E poco gli importa dell’età di Lorenzo Insigne, anche perché Maurizio Sarri vuole alzare il livello della qualità della Lazio e avere il mercato bloccato pone l’ex napoletano in cima alla lista dei suoi desideri. Se avesse potuto in estate avrebbe fatto sicuramente altre scelte e avrebbe imposto i suoi giocatori per fare in modo che la squadra non avesse buchi in mezzo al campo e, forse, in attacco e in difesa. Ma da quando ha saputo che non si potevano fare acquisti, allora ha cercato di farsi venire delle idee e quando ha visto che uno dei suoi pupilli si era svincolato ed era libero, non ci ha pensato due volte e ha subito spinto, chiamando Insigne e cercando di fa quagliare le cose.