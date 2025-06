Sarri-Lazio che rischio: l'Italia poteva essere un'attrazione concreta

Appena 8 giorni fa è scoppiato il caso Spalletti commissiario tecnico dell'Italia. Ennesima delusione arrivata dalla pesante sconfitta incassata dalla Norvegia. Un 3-0 cocente e una prestazione quasi nulla degli azzurri ha mandato nel baratro la situazione della nazionale. Il primo a pagare è stato l'allenatore, Luciano Spalletti, esonerato quasi immediatamente dopo la netta sconfitta. Da li la ricerca del nuovo commissario tecnico. Una situazione difficile da valutare, pochi nomi a disposizione e una logica voglia di riscatto. Una domanda può sorgere spontanea: se tutto fosse accaduto poche settimane prima cosa sarebbe successo nel valzer delle panchine ? ( Un occhio sicuramente in casa Lazio con Maurizio Sarri ).

La ricerca del nuovo ct

L'Italia rischia per la terza volta consecutiva di essere fuori dal giro del Mondiale di calcio. Una notizia che mette sportivamente i brividi al solo pensiero. Luciano Spalletti ha fallito, questo il messaggio arrivato da Gabriele Gravina che lo ha sollevato dal suo ruolo di commissario tecnico. Poi l'improvvisa ricerca al nome nuovo da far sedere sulla scottante panchina della nazionale italiana. Una costante, che ha riguardato gli ultimi allenatori selezionati è stata quella, di scegliere profili esperti con una certa esperienza alle spalle. Basta pensare agli ultimi allenatori: Spalletti, Mancini, Ventura, Conte, Prandelli, Lippi. In questo caso, forse, la scelta è dovuta obbligatoriamente andare in un altro senso perchè mancavano nomi simili a quelli citati poco fa. E da qui la novità assoluta Gennaro Gattuso.

L'ipotesi Maurizio Sarri

Appena un anno fa veniva domandato a Maurizio Sarri quanto poteva esser interessato alla panchina della nazionale italiana. La sua risposta fu netta ma allo stesso tempo vaga dicendo che non era il momento e che preferiva i club. A distanza di un anno cosa sarebbe accaduto se l'Italia avesse bussato alla porta di Maurizio Sarri? Fortunatamente per l'ambiente Lazio questo non è avvenuto, un contratto fresco di firma ha azzerato ogni chance. Probabilmente però se la situazione disastro-Italia fosse nata 2 o 3 settimane prima, Maurizio Sarri rientrava pienamente nel profilo ricercato dalla nazionale. Un allenatore con carattere, polso, autoritario, che sa esprimere bel calcio e con una esperienza decisamente importante.

Lo stesso discorso può valere per altri nomi come quello di Gianpiero Gasperini, finito poco alla Roma e di Massimiliano Allegri, tornato a Milano sponda rossonera. Tanti se e tanti ma che però in questo caso calzano benissimo in uno Sliding Doors che ha scritto il destino di diversi allenatori.