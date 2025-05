Antivigilia di Inter-Lazio, penultima giornata del campionato Serie A 2024/25. Nerazzurri e biancocelesti si giocano tantissimo in questa sfida, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per inseguire i propri obiettivi e il palcoscenico di San Siro promette spettacolo.

Questa mattina sul campo del Centro Sportivo di Formello, Baroni ha ritrovato la squadra continuando le prove tattiche per arginare la squadra di Simone Inzaghi e tentare di sciogliere i dubbi in vista della rifinitura di domani, che si svolgerà prima della partenza per il capoluogo lombardo.

Gli assenti

Quest'oggi lo staff tecnico biancoceleste non ha potuto contare su Provedel, Lazzari, Pellegrini e Gigot, che sono rimasti a riposo, oltre al solito lungodegente Patric. Rientrato invece regolarmente in gruppo Gustav Isaksen ed anche Nuno Tavares ha svolto interamente l'allenamento insieme ai suoi compagni.

Le prove tattiche

I dubbi principali di formazione di Baroni non possono che non essere legati sul come sostituire Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, squalificati per somma di ammonizioni e costretti a vedersi Inter-Lazio da casa. La tentazione più grande è quella di far partire Nuno Tavares dal primo minuto, ci sono ancora due giorni pieni per sciogliere questo dubbio e già la rifinitura di domani darà forti indicazioni. La certezza è che l'impiego del terzino portoghese è stato e sarà un tema in casa Lazio. Per quel che riguarda il ruolo di Zaccagni, il favorito per sostituire il capitano biancoceleste è Dele-Bashiru, provato anche quest'oggi da Baroni come esterno alto. Con il campanello di allarme Isaksen rientrato il danese e Dia sono invece pronti a muoversi alle spalle di Castellanos. Per gli altri ruoli sono pochi i dubbi, che verranno con ogni probabilità fugati durante la rifinitura di domani.