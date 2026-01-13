Lazio-Fiorentina, Open Var: "C'era rigore per i biancocelesti, mentre su Gudmundsson..."

Ha fatto e farà discutere ancora a lungo la conduzione di gara di Sozza in Lazio-Fiorentina con tantissimi episodi discussi dal mancato calcio di rigore alla Lazio per una plateale trattenuta su Gila al calcio di rigore concesso ai Viola su Gudmundsson.

Durante il consueto appuntamento ad Open VAR sono stati analizzati gli episodi di Lazio-Fiorentina.

Lazio-Fiorentina: il dialogo arbitro-VAR sulla trattenuta a Gila

Sala VAR: “Vediamo un attimo”

Sala VAR: “Non c'è consistenza, per me lui accentua. Check completato, c'è la lieve trattenuta poi lui accentua molto, lo trattiene ma leggermente.”

Il commento ad Open VAR di De Marco su Gila

Avremo preferito una On Field Review perchè la trattenuta era tale da essere punita col calcio di rigore, in questo caso c'è stata la mancata On Field Review che ci sarebbe dovuta essere.

Il commento ad Open Var di De Marco sul rigore assegnato alla Fiorentina