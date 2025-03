Delio Rossi: "Baroni deve cambiare qualcosa ma é inutile discuterlo"

La sconfitta contro l'Inter di Simone Inzaghi per 0-6 e la dorososa caduta in Bologna-Lazio, match terminato 5-0 per i rossoblu, gravano molto sul curriculum di Marco Baroni e sull'andamento dei biancocelesti, infatti, in seguito alla sconfitta al Renato Dell'Ara, il club è sceso al 6° posto nella classifica di Serie A. Le due pesanti cadute hanno fatto molto parlare della gestione di Marco Baroni, tuttavia, Delio Rossi, ex tecnico del club biancoceleste, si è espresso a Il Corriere di Roma in difesa del mister.

Delio Rossi a Il Corriere di Roma

Baroni ora non deve disperdere energie a replicare a qualcuno o a spiegare i motivi del calo. Bisogna canalizzare le energie nella coesione del gruppo. Forse si può cambiare qualcosa, la routine dà fastidio. Di tanto in tanto modificare qualcosa negli allenamenti può aiutare, i giocatori devono essere stimolati, non puniti. In ogni caso, è assurdo discutere Baroni.

