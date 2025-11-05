Inter-Lazio, svelato l'arbitro del match: precedenti favorevoli ai biancocelesti

L'AIA ha reso nota tutte le composizioni arbitrali per l'undicesima giornata di Serie A

Messa alle spalle anche la sfida contro il Cagliari, valida per la 10ª giornata di Serie A, la Lazio sta sfruttando questa settimana a disposizione per preparare un match di altissimo livello contro l’Inter, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. 

Con sei risultati utili consecutivi collezionati dopo il pesantissimo derby di Roma contro i giallorossi - ad oggi l’ultima sconfitta della Lazio - la squadra guidata da Maurizio Sarri si prepara ad un match tutt’altro che semplice contro un’Inter che quest'oggi, alle ore 20:45, sarà impegnata nella quarta giornata di Champions League contro il Kairat.

A pochi giorni dal match tra Inter e Lazio, l'AIA ha svelato le composizioni arbitrali per l'undicesima giornata di Serie A.

La designazione arbitrale di Inter-Lazio

L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Inter e Lazio, valida per la decima giornata di Serie A, all’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi. Il quarto uomo sarà invece Kevin Bonacina, mentre al VAR ci sarà  Aleandro Di Paolo della sezione di Bergamo, con Gianluca Aureliano della sezione di Bologna all’AVAR.

I precedenti

I biancocelesti e il direttore di gara di Pinerolo si sono incrociati in ben 13 occasioni, e il bilancio sorride chiaramente alla squadra di Sarri: 10 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte con il fischietto piemontese in campo.

Con l’Inter, invece, Manganiello ha arbitrato in otto gare complessive, nelle quali i nerazzurri hanno ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Nonostante il numero inferiore di incontri diretti rispetto alla Lazio, il bilancio complessivo resta comunque più favorevole ai biancocelesti, che con l’arbitro di Pinerolo possono vantare percentuali decisamente positive.

