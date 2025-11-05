Cardone: "Pedro fatica sotto tutti i punti di vista. Cancellieri? Ecco quando torna"

Una sfida complessa quella che dovrà affrontare la squadra di Maurizio Sarri contro l'Inter, in programma la prossima domenica alle ore 20:45. Reduci dal quarto clean sheet consecutivo - il sesto nelle prime dieci giornate di campionato - i biancocelesti confermano il proprio segno distintivo: la solidità difensiva, nonostante i numerosi infortuni e le soluzioni d’emergenza che Sarri ha dovuto adottare nel corso di settimane tutt’altro che semplici per i laziali.

Nel frattempo, Giulio Cardone è intervenuto a Radiosei per commentare anche la situazione riguardo gli infortuni in casa Lazio.

Mi aspettavo di vedere Noslin centravanti almeno al sessantesimo del secondo tempo. Pedro sta facendo molta fatica perché è entrato nell’ordine di idee per cui per lui è l’ultimo anno e fa fatica sotto tutti i punti di vista. L’anno scorso all’inizio fece uguale e anche nei comportamenti e nell’intensità degli allenamenti si portava avanti questa idea. Baroni ha fatto qualcosa di particolare con Pedro, dandogli fiducia dicendo che sperava di vedere Pedro per altre 2 o 3 stagioni e quello gli ha fatto scattare qualcosa. Anche il modulo ad oggi influisce. Ci sono una serie di fattori e ad oggi è difficile, è come se si fosse un po’ spento. Pensavamo che utilizzandolo da trequartista potessimo vederlo da titolare. In qualsiasi posizione gioca dobbiamo usarlo part-time. L’anno scorso ha fatto 14 gol, un anno incredibile, è stato capocannoniere con Castellanos. Quel lavoro psicologico di Baroni su Pedro mi ha colpito molto, ti fa capire quanto è cambiato ad oggi il lavoro dell’allenatore. Sarri ha un ottimo rapporto con Pedro, quando aveva bisogno di una scossa a Pisa, ha messo subito lui. L’autocritica che ha fatto Pedro dopo la partita ti fa capire che gigante sia, ovvero che non è riuscito a fare al 100% quello che gli ha chiesto il mister.