Tutto pronto per Norvegia-Italia: in caso di sconfitta, ecco gli scenari per il Mondiale

Questa sera alle ore 20:45, l'Italia affronterà la Norvegia a Oslo: per Spalletti e i suoi, sarà importante partire subito con il piede forte. E' tutto pronto per l'inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, gli azzurri non vogliono deludere i propri tifosi.

Depositphotos

Qualificazioni ai mondiali, il girone dell'Italia

L'Italia dovrà contendersi l'accesso per il mondiale con Norvegia, Estonia, Israele e Moldova. La squadra di Haaland guida la classifica con 6 punti in 2 partite, Estonia ed Israele invece ne hanno conquistati 3 in 2 incontri. Quello di questa sera è l'esordio assoluto per l'Italia di Spalletti.

I possibili scenari dell'Italia in caso di sconfitta con la Norvegia

Con una sconfitta con la Norvegia, l'Italia scivolerebbe a 9 punti di distanza dal primo posto (unica posizione che garantisce l'accesso diretto ai Mondiali). In quest'ottica, gli Azzurri dovrebbero cercare di fare bottino pieno nelle partite rimanenti. La partita di questa sera è importante e non dovrà essere sottovalutata.