Folorunsho, indizio di mercato?: il centrocampista mette like alla Lazio

Il nuovo nome che circola in casa Lazio è quello di Michael Folorunsho. Il centrocampista italiano, formatosi nelle giovanili biancocelesti, ha impressionato la scorsa stagione con l'Hellas Verona, grazie anche all'aiuto di Marco Baroni che lo ha messo nelle condizioni migliori per esprimersi. Il legame tra Folorunsho e Baroni è noto e risale al 2022, quando si incontrarono per la prima volta alla Reggina. Questo rapporto potrebbe continuare anche alla Lazio.

L'interesse della Lazio per Folorunsho

Nelle ultime ore, infatti, sono emerse notizie di un possibile interesse dei biancocelesti, che avrebbero chiesto informazioni al Napoli, proprietario del cartellino, per valutare una possibile trattativa. Anche il giocatore sembra favorevole a questa ipotesi. Tifoso dichiarato della Lazio, Folorunsho riabbraccerebbe volentieri la squadra del suo cuore, come dimostrato da un recente indizio sui social.

Spunta l'indizio social del centrocmapista e i tifosi ci credono

Dopo la pubblicazione del backstage della maglia 'away' della Lazio, tra i vari like è apparso anche quello del centrocampista romano. Questo dettaglio non è sfuggito ai tifosi, che hanno condiviso la loro speranza di rivederlo in biancoceleste.