Lazio, Kenneth Taylor sempre più vicino: aggiornamenti live
Tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa tra la Laizo e l'Ajax per Kenneth Taylor
Dopo la cessione di Matteo Guendouzi, direzione Turchia, la Lazio si prepara ad accogliere il suo sostituto. Si tratta dell’olandese Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax classe 2002.
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, le parti sarebbero vicinissime a trovare un accordo per far sbarcare il giovane in maglia biancoceleste.
L'indiscrezione di Moretto
La Lazio è in trattativa avanzata con l'Ajax per Kenneth Taylor. Parti molto vicine.
Stand-by per Fabbian
Secondo quanto raccolto da Pedullà, questa operazione metterebbe in stand-by quella per Giovanni Fabbian mezzana del Bologna che a quanto pare non sarebbe la prima scelta per il tecnico della Lazio.
Dettagli dell'operazione
Sempre secondo Pedullà, il centrocampista avrebbe rifiutato tre proposte pur di approdare alla Lazio, e al momento la base dell'intesa è fissata a 15 milioni più 2-3 di bonus.