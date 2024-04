Gasparri: "Non c'è stata nessuna lite e nessun battibecco tra Lotito e Galliani…"

Il presunto diverbio tra Lotito e Galliani

Questa mattina c'era stata l'indiscrezione di una presunta lite avvenuta durante la proiezione del film “C'è anche domani”, ispirato alla vita del visionario Ennio Doris, organizzata da Francesco de' Micheli e dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Al centro della lite tra il Patron della Lazio ed il rappresentante legale del Monza, ex Milan, ci sarebbero state alcune questioni che stanno tenendo banco in FIGC e su cui i vari rappresentati dei club si stanno scontrando. Claudio Lotito, secondo quanto riportato stamattina, avrebbe accusato Adriano Galliani di essersi schierato dalla parte di Gravina, mossa che non sarebbe stata gradita dal presidente biancoceleste.

La smentita di Gasparri

Come riporta l'Ansa è arrivata però la smentita di Maurizio Gasparri, che ha negato qualsiasi litigio tra i due, chiarendo la questione e facendo finire ricostruzioni fantasiose.

Le parole di Maurizio Gasparri