Lazio, emergenza in attacco: ecco i numeri del reparto offensivo e la soluzione del Comandante

Sembra ancora presto per parlare di una vera e propria emergenza dato che il Campionato ancora non è iniziato, tuttavia, le vittorie ottenute nelle due amichevoli non sono riuscite a nascondere la difficoltà della Lazio di andare a gol, soprattutto dato che i palloni in porta contro la Primavera e l'Avellino sono stati solamente 4, ma non solo, una di queste reti è stata segnata su rigore.

Lazio: crisi tra i centravanti e la soluzione di Sarri

Il basso numero di reti non è l'unico fattore che fa temere il Comandante Maurizio Sarri, infatti, il dato più preoccupante è che nessun pallone mandato a segno durante le amichevoli è stato tirato da un centravanti, ad eccezione del gol di testa poi annullato di Taty. Sicuramente l'addio di Ciro Immobile, che concludeva ogni stagione con un alto numero di gol segnati, hanno influito molto sull'andamento del rosa biancoceleste ma fortunatamente il tecnico ha già in mente una soluzione, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rafforzando il reparto difensivo e mostrando più solidità in campo, il mister crede che le aquile potrebbero diventare più pericolose anche nell'area avversaria.

Lazio: le reti mandate a segno dai vari reparti

Nella stagione 2024/2025 è stato evidente il grande contributo e lavoro svolto dal reparto difensivo, non solo per il suo ruolo ma soprattutto per quanto riguarda il numero di gol compiuti, infatti, i difensori centrali Alessio Romagnoli e Samuel Gigot hanno già segnato in 2 occasioni, mentre Mario Gila e Patric in una. Tra i terzini, invece, Adam Marusic si è fatto riconoscere grazie ai 4 palloni mandati in rete, stesso numero dell'ala Gustav Isaksen. A centrocampo, oltre al gol di Guendouzi ed alle 2 reti di Vecino, il mediano che ha centrato in più occasioni la porta avversaria è Dele-Bashiru, che ha terminato la stagione 2024/2025 con un totale di 2 reti e 5 assist tra Serie A ed Europa League. Nel reparto offensivo, invece, l'unico che non passa mai inosservato è Pedro, a quota 10, mentre per le altre aquile la situazione è leggermente più negativa, infatti, il Capitano ha realizzato un totale di 8 reti in Serie A, Gustav Isaksen 4 e Noslin ne ha segnati 2. Taty e Dia, invece, in coppia hanno raggiunto quota 26, considerando tutte le competizioni, ma se si contano i numeri singoli, l'ex Girona ne ha segnati 14 mentre il senegalese 12.