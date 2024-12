Il Messaggero | Lazio, emergenza in panchina e a centrocampo: una chance per Akpa Akpro e Basic, il recupero di Dia e degli altri biancocelesti

La Lazio domenica a Parma non è riuscita a vincere e ha interrotto il ciclo di vittorie in campionato, iniziato il 27 ottobre contro il Genoa in casa. Non c’è tempo di guardare al passato, agli errori arbitrali, alla classifica e ai tre punti persi. La Lazio deve rialzarsi e affrontare, in soli quattro giorni, per due volte, il Napoli di conte. Si tratta di una delle squadre più forti del campionato, la più in forma, al primo posto in classifica e candidata alla vittoria dello scudetto.

Lazio: emergenza in panchina

La Lazio, tra le altre cose, dovrà fare i conti anche con gli infortuni che, in queste ultime settimane, si sono accumulati al punto da far scoppiare una vera e propria emergenza in panchina, ma soprattutto a centrocampo. Contro il Napoli, oltre a Rovella squalificato (per il campionato) Baroni avrà a disposizione solo Guendouzi e Dele-Bashiru. Solo due saranno in centrocampisti a disposizione per domenica, a meno che Patric non venga avanzato e adattato a mediano, ma resta una soluzione difficile. D’altronde, il mercato è ancora lontano e dista ancora circa sette sfide, tra l’altro tostissime (Napoli due volte, Ajax, Inter, Lecce, Atalanta e Roma) fino al 5 gennaio. La speranza è che, almeno per la stracittadina, Fabiani regalerà un colpo a centrocampo a Baroni, in realtà, atteso già da quest’estate dopo la cessione improvvisa e inaspettata di Cataldi.

I recuperi

Come riporta Il Messaggero, nella giornata di ieri, il tecnico biancoceleste ha cancellato la seduta di scarico, ma quasi tutta la squadra si è comunque recata a Formello. Si è visto anche Dia, nonostante il dolore alla caviglia destra e che, per questo, andrà valutato per i prossimi match. Vista l’emergenza in panchina, non è da escludere che giovedì all’Olimpico si rivedano volti ormai da tempo considerati dei fuori rosa: i centrocampisti Akpa Akpro e Basic e il terzino Hysaj, sia per far riposare i giocatori più utilizzati e sia per metterli in vetrina per il mercato di gennaio. Vecino, come detto dal tecnico in conferenza stampa dopo il Parma, dovrebbe rientrare il 16 dicembre contro l’Inter. Castrovilli non è ancora pronto al rientro, mentre la speranza è di recuperare Tavares per una delle due sfide contro il Napoli.