Lazio-Parma, Baroni nel pre: “È una partita difficile, sul rientro di Tavares…”

È tutto pronto allo Stadio Olimpico, Lazio e Parma sono pronte a darsi battaglia per i propri obbiettivi: i biancocelesti vogliono continuare a sognare la Champions League, i ducali invece sono impegnati alla lotta per non retrocedere. Nel pre partita di Lazio-Parma, Marco Baroni ha presentato così il match delle 20:45 ai microfoni di Dazn.

Baroni - IPA

Lazio-Parma, le dichiarazioni di Baroni ai microfoni di Dazn

Ci manca la vittoria in casa, ma la squadra deve stare dentro la prestazione e dare continuità a quello che ha fatto. Quello che ho chiesto è stare nella partita, prestazione massimale: solo così possiamo ottenere ciò che vogliamo e che merita il nostro pubblico. In questo momento i ragazzi devono solo pensare al campo. Oggi giochiamo contro una squadra attenta e determinata, noi dobbiamo stare pallone su pallone. I dettagli fanno parte della prestazione con grande voglia, fame e determinazione. È una partita difficile, ma sono sicuro che faremo una grande gara.

Le parole di Baroni sulle condizioni di Nuno Tavares