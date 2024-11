CONFERENZA MARUSIC - "La Lazio può arrivare in fondo ma non sottovalutiamo il Ludogorets"

Ottava stagione alla Lazio per Adam Marusic, uno dei veterano del gruppo biancoceleste che domani scenderà in campo dal primo minuto nella quinta giornata di Europa League contro il Ludogorets allo Stadio Olimpico alle 18:45.

Tanti che sono qui e ho vissuto tante partite in Europa, ora stiamo facendo molto bene e penso che possiamo fare grandi risultati. Domani abbiamo una gara difficile da non sottovalutare perchè non esistono avversari semplici, dobbiamo dare tutto per vincere