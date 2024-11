Caso Ajax-Lazio, Zaccagni difende i tifosi: "Uno scandalo"

La notizia che sta più facendo discutere da ieri i tifosi della Lazio e non solo è quella che arriva dall'Olanda precisamente dal Triangolo della capitale olandese (costiuito da Sindaco, Prefetto e Capo della Procura) che hanno vietato ai tifosi laziali di seguire il match contro l'Ajax alla Johan Cruijff Arena in programma giovedì 12 dicembre alle 21:00.

Trasferta vietata ai tifosi della Lazio ad Amsterdam

Ebbene sì per chi si fosse perso la notizia è arrivata questa decisione direttamente dalle autorità della città di Amsterdam che hanno definito la partita “ad alto rischio” e dicendo che “i tifosi della Lazio non sono i benvenuti” vietando di fatto l'accesso all'impianto sportivo, peccato che il tutto sia avvenuto a biglietti già emessi ed acquistati. La questione è ancora tutta da decifrare con la Lazio che con la sua dirigenza si è mossa per capire le possibili soluzioni da poter attuare per far fronte a questa scellerata decisione, ma siamo ancora lontani dal risolvere la questione con le prossime ore e i prossimi giorni che saranno decisivi per definire la posizione della UEFA in merito e come si comporteranno anche poi i vari organi competenti di fronte a tale scelta.

Nel frattempo però questa scelta del comune di Amsterdam non indigna solo la Lazio ed il suo popolo ma anche il suo Capitano, infatti Mattia Zaccagni attraverso una propria storia condivisa sul suo profilo Instagram ha voluto sottolineare lo scandalo della decisione di vietare la trasferta ai tifosi laziali.

