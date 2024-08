Calciomercato Lazio, dalla Spagna sono sicuri: “Vitor Roque sembrerebbe dare la priorità a …”

La Lazio ha intenzione di regalare a Baroni un giocatore offensivo; sono tanti i nomi che stanno circolando in queste ore, uno di questi è sicuramente quello di Vitor Roque. Il classe 2005 è stato acquistato dal Brasile nella scorsa stagione per 40 milioni, sembrerebbe però fuori dai piani del neo allenatore Flick. Nelle scorse ore il giocatore brasiliano ha rifiutato una proposta importante dall‘ Al-Hilal, la sua intenzione è quella di rimanere in Europa. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport, l’unica squadra ad aver avanzato un’offerta oltre a quella Saudita è proprio la Lazio.

Vitor Roque Lazio? Ecco il punto sulla trattativa del portale spagnolo

La Lazio avrebbe presentato un’offerta di 20 milioni di euro per il 50% del cartellino del giocatore brasiliano. La proposta però è stata rispedita al mittente, il Barcellona considera la cifra troppo bassa. La richiesta del club Blaugrana è di almeno 40 milioni; Vitor Roque però, sembrerebbe aver deciso di dare la priorità proprio alla Lazio.

La concorrenza degli altri club

La concorrenza non manca per l’acquisizione del talento Brasiliano. Diverse squadre hanno mostrato interesse al Barcellona: stiamo parlando del Valencia, Porto e Real Betis. Giocherà un ruolo fondamentale la volontà del giocatore, che in questo caso sembrerebbe preferire la Lazio. Il club biancoceleste però dovrà trovare una quadra definitiva con il Barcellona.