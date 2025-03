Delio Rossi: "Gara difficile, più complicata del previsto, forse l'Udinese meritava di più"

Nella sfida di ieri tra Lazio e Udinese, andata in scena all'Olimpico di Roma, il risultato non va oltre il pari. Terminata 1-1 una gara in cui la Lazio non ha sfruttato la pesante sconfitta della Juventus contro l'Atalanta per riappropriarsi del quarto posto. Contro l'Udinese la squadra di Baroni ha subito la grande fisicità di una squadra che ad oggi è in ottima forma e che ha saputo mettere in difficoltà i biancocelesti con tante assenze e in cui la stanchezza, dovuta ai tanti impegni ravvicinati, ha dato manforte ai friulani.

Ai microfoni di Radio, l'ex mister biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto per commentare la prestazione della Lazio contro l'Udinese.

Delio Rossi a Radiosei

Gara difficile, in sede di pronostico si presentava particolare e forse è stata più complicata del previsto. Risultato giusto, forse meritava qualcosa in più l’Udinese. Per me la Lazio è una squadra seria, che sa anche soffrire. L’Udinese stava meglio fisicamente, è organizzata. Il gol non andava preso e poi ci sta che la partita si sia complicata. La differenza la fanno i calciatori. La Lazio quest’anno ha 4-5 eccellenze. Zaccagni, Guendouzi, Rovella, Tavares e forse Gila, con Castellanos che fa il suo: se ti mancano 2-3 di loro sai che le alternative sono di livello ma non uguali. La Lazio deve stare sempre bene per fare la differenza. Non sarei particolarmente preoccupato, a me ha dato la sensazione di essere una squadra che sta sul pezzo. L’importante è rimanere attaccati al carro fino a fine aprile, poi la Lazio si giocherà le sue chance. Il fallo su Zaccagni? Per me non era rigore, per il mio modo di intendere il calcio quello non è mai rigore.

Sull'assenza di Tavares