Castellanos vicino al rientro: quando potrebbe tornare il Taty

Prima della sosta per gli impegni in Nazionale, la Lazio dovrà affrontare una settimana particolarmente intensa: dopo il pareggio casalingo contro un'Udinese in ottima forma, la squadra di Baroni sarà impegnata giovedì alle ore 18:45 per il ritorno per gli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, e domenica nello scontro diretto contro il Bologna al Dall'Ara, in programma domenica 16 marzo alle ore 15:00.

L'assenza di Castellanos si è decisamente fatta sentire nelle ultime cinque gare, match in cui nessuna delle prime punte di Baroni, Noslin, Tchaouna e Dia, è riuscita a mettere a segno un goal. Le uniche reti sono state firmate solo da Romagnoli (2), Zaccagni (1), Isaksen (1) e Pedro (1).

Il rientro di Castellanos

Come già detto, la Lazio senza Castellanos tende ad essere meno offensiva e i suoi sostituti faticano molto in fase realizzativa. Ma nonostante i dati sopracitati siano poco rassicuranti, arrivano buone notizie: il Taty è vicino al rientro.

Out da metà febbraio per un infortunio accusato alla coscia nel corso della gara casalinga contro il Napoli, l'attaccante argentino, secondo quanto riportato da Matteo Petrucci di Sky Sport, dovrebbe essere tra i convocati di Baroni per la sfida di ritorno contro il Plzen e entrare in campo a gara in corso. Inoltre, il giornalista rivela che l'obiettivo del mister biancoceleste sarebbe quello di averlo titolare dal 1'nello scontro diretto contro il Bologna.

Matteo Petrucci a Sky Sport