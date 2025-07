Immobile saluta il Besiktas: “Ci siamo divertiti, in bocca al lupo per tutto”

Ciro Immobile è pronto a tornare in Italia, manca soltanto l’annuncio ufficiale del Bologna, la sua nuova squadra. Il bomber più prolifico della storia della Lazio lascia il Besiktas e la Turchia dopo un solo anno. In questi minuti, attraverso il suo profilo Instagram Immobile ha salutato ufficialmente la sua ex squadra.

Immobile saluta il Besiktas

Ciao Besiktas, ciao Istanbul. Ci siamo divertiti, abbiamo esultato insieme. Il vostro calore mi ha sempre trasmesso tanto e dato tanta carica! lo e la mia famiglia vi ringraziamo per averci fatto sentire a casa dal primo minuto! In bocca al lupo per tutto.

Il post Instagram