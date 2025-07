Nazzaro e Zazza lasciano la Lazio: ufficiale il loro trasferimento al Team Altamura

Il centrocampista classe 2005 lascia ufficialmente la Lazio Primavera, ad aspettarlo c’è il Team Altamura. Dopo cinque anni in biancoceleste, Nazzaro è pronto ad una nuova sfida.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Team Altamura: ecco tutti i dettagli sul trasferimento.

Colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del giovane e talentuoso centrocampista 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗡𝗮𝘇𝘇𝗮𝗿𝗼 per il Campionato 2025/26 di Serie C. Nazzaro, classe 2005, approda ad Altamura con un contratto biennale fino al 30/06/2027 e grazie alle sue caratteristiche fisiche e tattiche può giocare sia da mediano che da centrocampista a 2 oppure a 3. Avellinese di nascita e proveniente dalla Primavera della Lazio negli ultimi 5 anni ha dimostrato di possedere grandi qualità oltre ad indossare la fascia di Capitano e da oggi è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia.

Insieme a Nazzaro, anche Matteo Zazza lascia la Lazio Primavera per approdare al Team Altamura: ecco il comunicato ufficiale con tutti i dettagli sul suo trasferimento.

𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘𝗢 𝗭𝗔𝗭𝗭𝗔 𝗘’ 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔. Ennesimo colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del promettente difensore 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗭𝗮𝘇𝘇𝗮 per il Campionato 2025/26 di Serie C. Zazza, classe 2005, proviene dalla Lazio Primavera ed ha firmato con la Società Altamurana un contratto biennale fino al 30/06/2027 con opzione di rinnovo per il terzo anno. La Società altamurana lo ha fortemente voluto in biancorosso per le sue caratteristiche e può essere utilizzato sia da braccetto dx nella difesa a 3 che da Terzino di fascia, nella scorsa stagione è stato convocato anche in prima squadra assieme a Nazzaro da Mister Baroni. Da oggi Zazza è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼… 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲 !!!