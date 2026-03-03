Palladino: “Lazio avvelenata, servirà una grande Atalanta. La Coppa Italia è un obiettivo”

Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, analizzando le insidie della sfida dell’Olimpico e le ambizioni della sua squadra.

“Affrontiamo una squadra che conosciamo bene, l’abbiamo affrontata recentemente e avranno il dente avvelenato e voglia di batterci”, ha spiegato Palladino. “Dobbiamo ragionare sulla doppia sfida, saranno due gare importanti a distanza di tanto tempo l’una dall’altra”.

L’allenatore nerazzurro ha poi sottolineato il valore della competizione per il club bergamasco:

“Ci teniamo in modo particolare, l’Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. È un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l’anno prossimo”.