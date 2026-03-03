Palladino: “Lazio avvelenata, servirà una grande Atalanta. La Coppa Italia è un obiettivo”
Il tecnico della Dea presenta la semifinale d’andata: “Pensiamo alla doppia sfida. Vogliamo la quarta finale in sette anni”
Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, analizzando le insidie della sfida dell’Olimpico e le ambizioni della sua squadra.
“Affrontiamo una squadra che conosciamo bene, l’abbiamo affrontata recentemente e avranno il dente avvelenato e voglia di batterci”, ha spiegato Palladino. “Dobbiamo ragionare sulla doppia sfida, saranno due gare importanti a distanza di tanto tempo l’una dall’altra”.
L’allenatore nerazzurro ha poi sottolineato il valore della competizione per il club bergamasco:
“Ci teniamo in modo particolare, l’Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. È un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l’anno prossimo”.