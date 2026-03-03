Lazio-Atalanta, tifosi fuori dallo stadio: appuntamento a Ponte Milvio

Non saranno sugli spalti per Lazio-Atalanta, ma faranno comunque sentire la propria voce. I tifosi biancocelesti, in linea con la protesta annunciata, hanno deciso di sostenere la squadra prima del match e durante la gara, radunandosi all’esterno dello stadio.

Con un comunicato ufficiale, i Gruppi del Tifo Organizzato hanno fissato il programma della serata: appuntamento mercoledì 4 marzo alle ore 18:30 a Ponte Milvio. Da lì partirà un corteo diretto verso la Curva Nord, dove i sostenitori si fermeranno per incitare la squadra da fuori.

“Mercoledì 4 marzo appuntamento ore 18:30 a Ponte Milvio, tutti presenti con bandiere e sciarpe! Poi si partirà in corteo verso la Curva Nord per tifare la nostra Lazio! Avanti Lazio, avanti Laziali!”

si legge nella nota.