Lazio, si parte dalla cessione di Tchaouna e il probabile addio di Rovella o Taty: gli scenari

La situazione finanziaria della Lazio non si potrebbe definire in altro modo se non come “delicata“ e “inaspettata“, visto che neanche Sarri avrebbe potuto preventivare un blocco sul mercato, come si sta verificando. Però, sicuramente, una buona notizia riguardo sicuramente la cessione di uno dei giocatori della Lazio, un piccolissimo passo per riaccendere una speranza che qualcosa possa muoversi anche in entrata quest’estate, perlomeno per accontentare Sarri nei suoi rigidi schemi tattici. Non solo questo, tanti altri nodi da sciogliere e tanti scenari possibili per la Lazio.

La cessione di Tchaouna, la situazione di Rovella oppure?

Forse non è un caso che la Lazio abbia spinto così tanto per cedere Tchaouna al Burnley, completando l’operazione che verra inserita a bilancio dopo il 30 giugno: 14 milioni a titolo definitivo (da pagare in tre rate) più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita dell’esterno. Oltretutto, il club sa che l’Inter sarebbe disposto a pagare 40 milioni per Rovella, aggiudicandosi un sostituto valido dopo Chalanoglu, anche se Lotito parla della clausola da 50. Un sospiro di sollievo si potrebbe tirare anche con una sola uscita big (come Rovella) o anche con l’uscita di Castellanos, più tutti gli esuberi da sistemare in modo funzionale. Al contrario, se non si dovesse vendere nessuno, invece, la ricapitalizzazione dopo il 1 luglio non sarebbe comunque impraticabile come adesso, senza trovare nuovi crediti in anticipo.

