Lazio, Sarri preoccupato per la difficile situazione finanziaria: il piano di Lotito

La Lazio sta vivendo un momento particolarissimo e delicato a livello finanziario e questo, inevitabilmente, si riversa anche e soprattutto sul mercato di quest’estate, creando una situazione che forse neanche Sarri, quando ha scelto di tornare a Roma, poteva aspettarsi: Il Messaggero parla addirittura di una telefonata fra club e allenatore per tranquillizzare la situazione in merito.

La situazione

Sarri sicuramente era al corrente di alcune delle difficoltà finanziarie della società, ma nessuno lo aveva informato davvero circa il fatto che, ad oggi, il club biancoceleste ha il blocco totale degli acquisti fino a settembre in forza dell’articolo 90 comma 4 bis perché, alla scadenza della trimestrale del 31 marzo, ha sforato i tre parametri Figc: indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo di lavoro allargato. Quello che servirebbe a Lotito è una ricca capitalizzazione mai vista per far tornare in ordine il bilancio, ma il patron ha già in mente un piano postdatato per ovviare a questo momento. Il mister ha ricevuto garanzie circa sul fatto che ad agosto si interverrà sul mercato per accontentarlo, il tutto in una telefonata proprio partita da Lotito.

Come si può risolvere?

Il compito di Lotito è molto arduo e soprattutto incerto. Come riporta Il Messaggero, la Lazio ha un triplice sbilanciamento e, quindi, teoricamente, avrebbe uno stop obbligatorio sugli acquisti, ma se la situazione si alleggerisse (con tagli e ristrutturazione dei contratti) entro la semestrale del 30 settembre, il blocco diventerebbe parziale (colpi a saldo zero oppure un entrata e un’uscita con stesso prezzo, formula e ingaggio) nella sessione di gennaio. La svolta può già arrivare a breve, dal 1 luglio, quando entreranno in vigore le nuove norme Noif che, dei tre parametri, ne manterranno solo uno, ovvero il costo del lavoro allargato. A quel punto, dovendo ripianare uno solo di questi parametri, e non più tre, diminuirebbe notevolmente per il club la cifra da versare per far tornare tutti i conti.